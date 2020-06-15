إيطاليا تسجل أدنى رقم يومي لضحايا فيروس كورونا منذ 2 مارس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مسجلة أدنى رقم يومي لضحايا الفيروس منذ 2 مارس الماضي.

وذكرت السلطات الصحية، أنها سجلت 303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لافتة إلى وصول إجمالي الوفيات في البلاد 34371، فيما وصل عدد الإصابات إلى 237290، ووصل إجمالي المتعافين إلى 177010.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,035 مليون إصابة، بينهم أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,152 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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