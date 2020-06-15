تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ"التخابر مع ليبيا" لـ22 يونيو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:41 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة تأجيل محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري ويدعي محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع ليبيا" وذلك لجلسة 22 يونيو الجاري لاستكمال سماع شهود الاثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي. 

كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين. 

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية) _ 38 عام _ بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) _ هاربين _ لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا. 

وجاءت اسماء باقي المتهمين كالاتي: 
تامر رمضان عبد الحفيظ إبراهيم واسمه الحركي تامر المسعودي _ 31 عام _ هارب وعبد الحميد النبوي محمد عبد الله سعد _ 31 عام _ هارب ومحمد النبوي محمد عبد الله سعد _ 37 سنة _ هارب وحسام صلاح مبروك عطا _32 عام _ هارب ومحمد رجب جمعة العادلي _ 29 عام _ هارب 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن، والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم، وذويهم عن تردد المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية، وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضائها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري. 

وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محكمة متهمين بوابة الفجر الفجر التخابر مع ليبيا

أخبار تهمك

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ 35 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بتطبيق قراراته على رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

هزة عنيفة في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم.. اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

منذ 36 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. شيماء سيف تتعرض لحادث سير

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

النائب العام يصدر أمرًا للانتربول بضبط 3 من "داعش ليبيا"

النائب العام يحيل 11 متهمًا للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح داعش وخطف المصريين بليبيا

تعرف على سبب تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 متهمين لاعتناقهم أفكار داعش الإرهابية

قبل النطق بالحكم.. ننشر نص اتهامات قيادات الإخوان وحماس وحزب الله بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

عاجل.. المؤبد لـ3 متهمين والمشدد لـ4 اعتنقوا أفكار داعش بالجيزة

ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بالجيزة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:57 م

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

06:00 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟