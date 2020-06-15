أحمد فلوكس يستعرض لياقته بتمارين شاقة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:48 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
فايقة محمد عادل
شارك النجم أحمد فلوكس متابعيه بڤيديو يستعرض فيه لياقته ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وعلق فلوكس علي الڤيديو قائلا : لا يفل الحديد إلا بالحديد ، back to track . ، وسرعان ما تفاعل الكثير مع الڤيديو وانهالت التعليقات منها "عاش يا بطل ".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر"، وتدور أحداثة في إطار وطني، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنان أحمد عز وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأسماء أبو اليزيد.

وقد أعلن الفنان أحمد فلوكس عن تعاقده مع المخرج حسام الجوهري في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا"

نشر أحمد فلوكس صورة له، وعلق على الصورة قائلا :"بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا علي الله، تم التعاقد مع المخرج حسام الجوهري علي إخراج مسلسل" زكريا" بطولة النجم أحمد فلوكس و إنتاج شركة هالك ستوديوز، علي أن يبدأ التصوير في موعد أقصاه شهر ونصف بعد انتهاء المخرج من تصوير مسلسل" الكهف"، و تم رصد ميزانية مبدئية للمسلسل وهي 45 مليون جنيه مع مشاركة أحمد سمير سليمان شركة تريلر و مجموعة مستثمرين سعودين، دعواتكم".

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