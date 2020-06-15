بدء تشغيل أول مخبز لإنتاج الخبز الخاص بالأطفال من مرضي الـPKU في قنا



وأعرب محافظ عن خالص شكره لمسئولي الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين علي سرعة تجهيز المخبز وتشغيله لتوفير الوقت والجهد علي اهالي المرضي، كما قدم شكره لمنسقي مبادرة "أطفال التمثيل الغذائي" الدكتور محمد نصر مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والدكتورة كريستين عادل ممثل مركز الارشاد الوراثي والدكتورة سلمي القاضي ممثل المكتب الفني.



جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والاستاذ احمد السيد وكيل وزارة التموين ومنسقي مبادرة " أطفال التمثيل الغذائي".



جدير بالذكر أن مبادرة "اطفال التمثيل الغذائي" تهدف الي تامين التحاليل اللازمة لتشخيص ومتابعة مرضي الـPKU وتوفير الغذاء التكميلي الخاص بهم والدعم المادي لاسُر المرضي الغير قادرين، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي للمرضي وذويهم وبرامج العلاج الطبيعي ودمجهم في المجتمع والمدارس بالإضافة الي عمل توعية مجتمعية شاملة بالمرض وخطورته واسبابه وكيفية التعامل معه.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.



وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أطلقت محافظة قنا اليوم الاثنين، شارة البدء في تشغيل مخبز لإنتاج الخبز الخاص بالأطفال من مرضي الـPKU (أحد أمراض التمثيل الغذائي وهو مرض جيني وراثي)، وذلك بمركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين بمنطقة المعنا بمدينة قنا.وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إن المخبز سيوفر احتياجات 250 حالة من مرضى الـPKU من محافظات قنا والاقصر والبحر الاحمر واسوان المسجلين بقاعدة بيانات مركز الارشاد الوراثي بمديرية الصحة، واشار المحافظ الي امكانية المخبز في تقديم الاحتياجات اللازمة من الخبز لمرضي الـPKU بمختلف محافظات جنوب الصعيد من خلال التنسيق مع مركز الارشاد الوراثي بمديرية الصحة بقنا.