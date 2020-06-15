وزير الشباب والرياضة: ٥ أدوات استرشادية لعودة النشاط الرياضي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:34 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
علي نبوي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن هناك 5 أدوات استرشادية لعودة النشاط الرياضي، فالأول في ضوابط عودة النشاط الرياضي بالأندية الرياضية ومراكز الشباب، والثاني هو الدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالاتخادات الرياضية.

وأكد أن الثالث هو الدليل الإرشادي لضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأوليمبي والرابع لضوابط عودة النشاط للأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، والخامس لضوابط عودة نشاط كرة القدم.

وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.

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