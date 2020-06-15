بالأغلبية.. طلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس 'الصحفيين'

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:35 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
تقدم ستة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، طلبًا للنقيب ضياء رشوان، اليوم؛ لعقد اجتماع طارئ للمجلس، خلال ٤٨ ساعة، وذلك حسل نص المادة ٥٠ من قانون النقابة رقم ١٧٦ لسنة ١٩٧٠.

يذكر أن آخر اجتماع لمجلس النقابة كان في ١٤ مارس الماضي، ويعتبر أعضاء المجلس المتقدمين لعقد اجتماع طارئ، هم الأغلبية، بعد إصابة أمين صندوق النقابة حسين الزناتي بفيروس كورونا المستجد، وإصابة رئيس لجنة الرعاية الصحية أيمن عبدالمجيد بأزمة قلبية ونقله للمستشفى.

وطلب الأعضاء الستة، مناقشة ما آلت إليه حرية الصحافة في الاجتماع، خاصة بعد إلقاء القبض على أحد الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية أمس، وشهدت الفترة الأخيرة 4 وقائع مماثلة لزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

كما طالب أعضاء المجلس، بمناقشة علاقات العمل وأزمة المرتبات في بعض الصحف خلال الفترة الأخيرة، فقد اشتكى العديد من الزملاء من خصومات يتعرضون لها وصلت لأكثر من ثلث المرتب في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أزمة كورونا ودعم النقابة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وإمكانية تشكيل لجنة دائمة لإدارة هذا الملف، تدعم وتساند لجنة الرعاية الصحية.


وجاء نص الطلب المُقدم كالتالي:

السيد الأستاذ الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين،

نرجو منكم تحديد ميعاد لاجتماع طارئ للمجلس خلال ٤٨ ساعة وذلك حسب نص المادة ٥٠ قانون النقابة، التي تنص على "يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناءّ على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة".

ونرجو أن يكون جدول الأعمال كالآتي: 

أولًا: الحصار المفروض على حرية الصحافة، ودور النقابة في دعم الزملاء المحبوسين وآخرهم الزميل محمد منير فلا يخفي عليكم أن الفترة الأخيرة قد شهدت أكثر من ٤ وقائع للقبض على زملاء صحفيين أعضاء بالجمعية العمومية وهم" مصطفى صقر وعوني نافع وسامح حنين ومحمد منير"، وهو ما يعني أن طرح وجهة نظر النقابة في هذه الوقائع ودعم الزملاء بكل الصور القانونية والنقابية بات أمرا واجبا وضروريًا.

ثانيًا: علاقات العمل وأزمة المرتبات في بعض الصحف خلال الفترة الأخيرة، فقد اشتكي العديد من الزملاء من خصومات يتعرضون لها وصلت لأكثر من ثلث المرتب في بعض الأحيان، وهو ما يعني ضرورة التدخل بشكل عاجل وواضح لحل مشكلات هؤلاء الزملاء ودعمهم كأعضاء بالجمعية العمومية للنقابة، فهم في احتياج حقيقي للدعم في هذا الوقت.. 

ثالثًا: أزمة كورونا ودعم النقابة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وإمكانية تشكيل لجنة دائمة لإدارة هذا الملف تدعم وتساند لجنة الرعاية الصحية.

السيد النقيب، لقد كان آخر اجتماع لمجلس النقابة في ١٤ مارس الماضي، وقد تراكمت عدة قضايا خلال هذه الفترة بما يجعل هناك ضرورة لعقد اجتماع للمجلس، مع الحفاظ على كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الواجبة.

جمال عبد الرحيم
محمد خراجة 
هشام يونس
محمود كامل 
محمد سعد عبد الحفيظ 
عمرو بدر

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