بعد الإعلان عن قصة حياته.. أحمد زكي تريند جوجل

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أحتل الفنان أحمد زكى، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد الأعلان عن تقديم قصة حياتة، والمقرر أن يعرض في دراما رمضان 2012.





وكان أعلن أمس، النجم محمد رمضان بأنه سيخوض السباق الرمضانى المقبل لعام 2021، من خلال مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور أحمد زكى مؤكدة بأن هذا كان حلمة منذ سنوات وجاء الوقت لتحقيقة.



وكانت انقسمت السوشيال ميديا بين مؤيد لتجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي، وبين معارض للفكرة.



يشار إلي أن توفي هيثم نجل الفنان أحمد زكى الوحيد، وهو كان أخر عائلة الرحل والذي كان يعاني بعد وفاة والده.