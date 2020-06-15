عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:32 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
علي نبوي
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وزير الشباب والرياضة عن تحديد يوم ٢٠ يونيو الجاري لبدء النشاط التدريبي تمهيدا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وشدد الوزير على أنه تم تحديد يوم ٢٥ يوليو المقبل، لإتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم وعودة الدوري المصري الممتاز. 

وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.



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