أسعار النفط تتحول للتعافي في منتصف التعاملات اليوم الإثنين

تعافت أسعار النفط في منتصف التعاملات اليوم الإثنين ليتجاوز خام برنت 39 دولاراً للبرميل، مع تجدد الشكوك بشأن تعافي الطلب وسط زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء كورونا.





وكانت أسعار الذهب الأسود منخفضة بنحو 4 بالمائة في وقت مبكر من التعاملات، بالتزامن مع ظهور زيادة في حالات الإصابة بـ"كورونا" في الصين والولايات المتحدة، حيث قد يضغط تجدد تفشي الوباء على تعافي الطلب على الوقود.





في حين توقعت شركة النفط البريطانية "بي.بي" أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي 55 دولاراً للبرميل بداية من العام القادم حتى عام 2050.





وخلال عطلة الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عن انتقال العدوى لنحو 25 ألف أمريكي مع إعادة فتح المزيد من الولايات الأمريكية.





وفي بيانات اقتصادية، فإن الإنتاج الصناعي في الصين، وهي أكبر مستورد للخام في العالم، ارتفع للشهر الثاني على التوالي خلال مايو لكن الزيادة كانت دون المتوقع، في إشارة للمعاناة حيال العودة للمسار الصحيح بعد احتواء الفيروس.





وسجل النفط الخام الأسبوع الماضي خسائره الأولى في نحو 7 أسابيع وتحديداً منذ أبريل الماضي.





ويترقب المستثمرين صدور تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الشهري في وقت لاحق هذا الأسبوع، كما تعقد لجنة نقاشية بقيادة أوبك اجتماعاً يوم الخميس القادم.





وبحلول الساعة 4:37 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 38.95 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 39.17 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات، وكان متراجعاً إلى 37.55 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات..





في حين هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 36.16 دولار للبرميل، وكان قد سجل 34.68 دولار للبرميل بانخفاض 4.4 بالمائة في وقت مبكر من التعاملات.