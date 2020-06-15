أسعار النفط تتحول للتعافي في منتصف التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:33 م
أسعار النفط
أسعار النفط
تعافت أسعار النفط في منتصف التعاملات اليوم الإثنين ليتجاوز خام برنت 39 دولاراً للبرميل، مع تجدد الشكوك بشأن تعافي الطلب وسط زيادة جديدة في حالات الإصابة بوباء كورونا.

وكانت أسعار الذهب الأسود منخفضة بنحو 4 بالمائة في وقت مبكر من التعاملات، بالتزامن مع ظهور زيادة في حالات الإصابة بـ"كورونا" في الصين والولايات المتحدة، حيث قد يضغط تجدد تفشي الوباء على تعافي الطلب على الوقود.

في حين توقعت شركة النفط البريطانية "بي.بي" أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي 55 دولاراً للبرميل بداية من العام القادم حتى عام 2050.

وخلال عطلة الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عن انتقال العدوى لنحو 25 ألف أمريكي مع إعادة فتح المزيد من الولايات الأمريكية.

وفي بيانات اقتصادية، فإن الإنتاج الصناعي في الصين، وهي أكبر مستورد للخام في العالم، ارتفع للشهر الثاني على التوالي خلال مايو لكن الزيادة كانت دون المتوقع، في إشارة للمعاناة حيال العودة للمسار الصحيح بعد احتواء الفيروس.

وسجل النفط الخام الأسبوع الماضي خسائره الأولى في نحو 7 أسابيع وتحديداً منذ أبريل الماضي.

ويترقب المستثمرين صدور تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الشهري في وقت لاحق هذا الأسبوع، كما تعقد لجنة نقاشية بقيادة أوبك اجتماعاً يوم الخميس القادم.

وبحلول الساعة 4:37 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو  0.6 بالمائة إلى مستوى 38.95 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 39.17 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات، وكان متراجعاً إلى 37.55 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات..

في حين هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 36.16 دولار للبرميل، وكان قد سجل 34.68 دولار للبرميل بانخفاض 4.4 بالمائة في وقت مبكر من التعاملات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر النفط خام نايمكس خام برنت أسعار النفط

أخبار تهمك

عاجل.. شيماء سيف تتعرض لحادث سير

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بتطبيق قراراته على رئيس الزمالك

منذ ساعة الا ربع

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ ساعتين

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ نصف ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

هزة عنيفة في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم.. اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء.. و"برنت" يعود لمستوي 62 دولار

أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات.. وخام برنت عند مستوي 64 دولار

أسعار النفط تسجل أعلي مستوي في 3 أشهر بنهاية التعاملات.. و"برنت" عند مستوي 66 دولار

1 % ارتفاع في أسعار النفط بنهاية التعاملات.. و"برنت" عند مستوي 67 دولار

أسعار النفط تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات.. و"برنت" يقترب من مستوي 68 دولار

أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:57 م

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

06:00 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟