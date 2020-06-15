ثلاثي يوفنتوس مهدد بالغياب في نهائي كأس إيطاليا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس مهدد بغياب ثلاثة من نجومه المهمين يوم الأربعاء المقبل أمام نابولي في نهائي كأس إيطاليا.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن ثلاثي السيدة العجوز جورجيو كيليني وجونزالو هيجواين وآرون رامزي لم يتعافوا بشكل كامل حتى الآن من الإصابات التي يعانوا منها وأن مشاركتهم مهددة ومستبعدة في نهائي كأس إيطاليا.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ثلاثي يوفنتوس قاموا بتدريبات فردية يوم أمس الأحد، حيث لم يتمكنوا من التدرب مع زملائهم لأنهم لم يكونوا جاهزين بالشكل المطلوب.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هذا الثلاثي غاب عن مباراة العودة في الدور قبل النهائي أمام ميلان التي إنتهت بالتعادل السلبي وتأهل يوفنتوس بفضل تسجيله خارج ملعبه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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