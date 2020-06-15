وزير الرياضة: سنرفع وعي العاملين والأعضاء بالأندية على إجراءات مواجهة كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:25 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لابد من العمل على رفع الوعي لدى العاملين والأعضاء في الأندية المختفة بالإجراءات الاحترازية عند عودة الأنشطة الرياضية، معقبا: "هنعمل موديل مصري محترم".

وأشار "صبحي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل عودة الأنشطة الرياضية، اليوم الإثنين، إلى أن مجالس الإدارات بالأندية المختلفة مسئولة عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل الأندية.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

هزة عنيفة في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم.. اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ نصف ساعة

عاجل.. شيماء سيف تتعرض لحادث سير

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بتطبيق قراراته على رئيس الزمالك

منذ 43 دقيقة

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:57 م

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

06:00 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟