أشرف صبحي: اتبعت كل الأساليب العلمية الرياضية لعبور أزمة توقف النشاط

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:17 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
علي نبوي
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تدرس منذ إيقاف كافة الحلول لإعادة النشاط الرياضي في الوقت المناسب، مشددا على تخصيص لجنة طبية في وزارة الرياضة لاتخاذ القرار المناسب.

وأشار إلى أن الدولة اتبعت كل الأساليب العلمية الرياضية لعبور تلك الأزمة وتابعت كل الدول التي تضررت من توقف النشاط قبل مصر والاسفادة من تجربتها بما يتماشى مع طبيعة الأزمة في مصر.

وأضاف: "لدينا كود خاص اي دليل استرشادي في بدء تجهيز الأندية ومراكز الشباب، والدليل يتضمن الإجراءات الاحترازية وكل ما يتعلق بالأزمة، ولا بد من العودة وممارسة النشاط بسبب الأعباء الاقتصادية، ولكننا سوف نراعي صحة المواطن في المقام الأول لأنه توجيه القوة السياسية".

وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.

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