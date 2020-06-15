الجنايني يحضر المؤتمر الصحفي لوزير الرياضة تمهيدا لقرارات عودة النشاط

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:11 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
علي نبوي
حضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مصير عودة النشاط الرياضي في مصر في الفترة المقبلة وخاصة كرة القدم.

وقال صبحي في تصريحات لوسائل الإعلام:" قامت اللجنة الطبية العليا بوضع الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي وتم التوافق عليه بعد مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية وأيضًا مسئولي وزارة الصحة".

وأضاف:"لا يوجد أي تدخل من جانب الحكومة في ملف استكمال الدوري المصري، إلغاء الدوري أو استكمال الموسم أمر يرجع في المقام الأول لقرار اتحاد كرة القدم ومراجعته للموقف مع الجمعية العمومية وفقا لرؤية الاتحاد".



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