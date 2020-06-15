الجنايني يحضر المؤتمر الصحفي لوزير الرياضة تمهيدا لقرارات عودة النشاط
الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:11 م
علي نبوي
حضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.
ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.
وفي سياق متصل، علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مصير عودة النشاط الرياضي في مصر في الفترة المقبلة وخاصة كرة القدم.
وقال صبحي في تصريحات لوسائل الإعلام:" قامت اللجنة الطبية العليا بوضع الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي وتم التوافق عليه بعد مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية وأيضًا مسئولي وزارة الصحة".
وأضاف:"لا يوجد أي تدخل من جانب الحكومة في ملف استكمال الدوري المصري، إلغاء الدوري أو استكمال الموسم أمر يرجع في المقام الأول لقرار اتحاد كرة القدم ومراجعته للموقف مع الجمعية العمومية وفقا لرؤية الاتحاد".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا