بسبب كورونا.. مقترح برلماني لصرف الأدوية بـ"روشتة الطبيب" فقط

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:11 م
النائب جمال عباس
النائب جمال عباس
دينا إبراهيم
تقدم جمال عباس، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان حول صرف الأدوية بـ "روشتة" طبيب فقط حتى لا يتم سحب الدواء من الصيدليات بطريقة عشوائية أدت في النهاية إلى نقص العقارات في الآونة الأخيرة. 

وقال "عباس" في بيان له، اليوم الإثنين، إنه تزامنًا مع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في مصر قام العديد من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بشراء جميع أنواع أدوية الفيتامينات بطريقة كبيرة دون مراعاة أن هناك أسر أيضًا تحتاج لمثل تلك العقاقير وعملية شرائهم الزائدة لن تجعلها متوفرة بالصيدليات كما كانت في السابق، مُطالبًا المصريين بكافة طوائفهم أن يقوموا بمساندة بعضهم البعض لنتخطى جميعًا أزمة انتشار الوباء بأقرب وقت مُمكن. 

كما أكد عضو مجلس النواب أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حول تجنب الإصابة بفيروس كورونا لا مفر من تطبيقها لسلامة المصريين جميعًا.‎

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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