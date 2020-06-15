شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:08 م
لوحة
لوحة
حسام زيدان
استقبل معمل ترميم متحف المركبات الملكية مجموعة من اللوحات الفنية للأسرة العلوية، أبرزها إحدى اللوحات الكبرى لمحمد علي باشا. 

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور أثناء ترميم اللوحة والتي تعد واحدة من أكبر اللوحات الزيتية التى تصور محمد علي باشا يمتطى حصانه وهي ذات أهمية كبرى للوحة وتمثل قطعة عرض أساسية ضمن سيانريو العرض المتحفي لمتحف المركبات الملكية في بولاق. 

وقام الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بالتواجد في إدارة ترميم متحف المركبات الملكية لمتابعة مراحل ترميم اللوحة، والتأكد من سير العمل على نحو منتظم ودارت العديد من المناقشات العلمية حول الطرق العلمية لترميم اللوحات الزيتية. 

ومن ناحيته، قال مدحت صابر مدير عام ترميم متاحف القاهرة الكبرى إن وتيرة العمل في متحف المركبات الملكية وخصيصًا أعمال الترميم تتم على أساس علمي مدروس. 

يذكر أن متحف المركبات الملكية في بولاق أحد أهم المشروعات التي توليها الدولة أهمية كبرى، وهو أحد 9 مشروعات سيتم افتتاحها خلال الشهرين القادمين. 

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية
شاهد.. ترميم أكبر لوحة زيتية لمحمد علي باشا بمتحف المركبات الملكية

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