مركز شباب الجزيرة يستقبل الأعضاء لتسديد الاشتراكات بإجراءات احترازية مكثفة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:06 م
مركز شباب الجزيرة
مركز شباب الجزيرة
الفجر الرياضي

شهد  مركز شباب الجزيرة منذ صباح اليوم  الإثنين، 15 يونيو إقبالا  من الأعضاء على التواجد في  لتسديد الإشتراكات السنوية فى ظل وجود إجراءات وقائية وإحترازية كبيرة. من المركز تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لسلامة الأعضاء والعاملين بمركز شباب الجزيرة.

 ووجه الكابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة،  الشكر للأعضاء على حسن تعاونهم وإلتزامهم بالإجراءات الإحترازية المطلوبة أثناء عملية تسديد الاشتراكات السنوية، والتعاون مع أمن المركز لإنهاء جميع الإجراءات سريعا فور تسديد الاشتراكات ومغادرة المركز.

.وحرص المدير التنفيذي على متابعة جميع الإجراءات حفاظا على سلامة السادة الأعضاء والعاملين حيث تمت اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا  وكذلك التعقيم  والتطهير المستمر على مدار اليوم.

 وقامت إدارة  مركز شباب الجزيرة  بتجهيز استراحة مظللة بوسائل تهوية خاصة للسادة الأعضاء يتوافر بها جميع سبل الراحة  ومقاعد متباعدة بعلامات ارشادية حفاظا على التباعد الإجتماعى وعدم التزاحم.‎

واستقبلت بوابات مركز شباب الجزيرة، الأعضاء، من  الساعة التاسعة صباح اليوم وحتي الساعة الرابعة عصرا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، ويستمر هذا علي مدار أيام الأسبوع.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا اول يوليو المقبل



مركز شباب الجزيرة يستقبل الأعضاء لتسديد الاشتراكات بإجراءات احترازية مكثفة
مركز شباب الجزيرة يستقبل الأعضاء لتسديد الاشتراكات بإجراءات احترازية مكثفة
مركز شباب الجزيرة يستقبل الأعضاء لتسديد الاشتراكات بإجراءات احترازية مكثفة
مركز شباب الجزيرة يستقبل الأعضاء لتسديد الاشتراكات بإجراءات احترازية مكثفة
مركز شباب الجزيرة يستقبل الأعضاء لتسديد الاشتراكات بإجراءات احترازية مكثفة
مركز شباب الجزيرة يستقبل الأعضاء لتسديد الاشتراكات بإجراءات احترازية مكثفة
مركز شباب الجزيرة يستقبل الأعضاء لتسديد الاشتراكات بإجراءات احترازية مكثفة
مركز شباب الجزيرة يستقبل الأعضاء لتسديد الاشتراكات بإجراءات احترازية مكثفة
مركز شباب الجزيرة يستقبل الأعضاء لتسديد الاشتراكات بإجراءات احترازية مكثفة
مركز شباب الجزيرة يستقبل الأعضاء لتسديد الاشتراكات بإجراءات احترازية مكثفة

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مركز شباب الجزيرة فيروس كورونا فتح الأندية تسديد الاشتراكات الاعضاء

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