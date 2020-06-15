علاء عرفة يعلن إصابته و10 من عائلته بفيروس كورونا

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قام الفنان علاء عرفة بإعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد هو و10 من عائلته وذلك من خلال فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وتحدث "عرفه" عن أعراض فيروس كورونا التي شعر بها وعن تجربته وطريقة الإصابة بفيروس كورونا من خلال الفم والأنف والعين.



وتابع مطمأن جمهوره عليه قائلا أنه بخير هو وعائلته ومن المتوقع شفائهم وذلك بعد ظهور نتائج المسحات إيجابية.



يذكر أن الفنان علاء عرفة شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار" بجانب النجم أمير كرارة.