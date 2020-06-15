الإمارات.. شرطة رأس الخيمة تناقش تطوير العمل "عن بُعد"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:58 م
قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإمارات
قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإمارات

ترأس قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإمارات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، اليوم الإثنين، الاجتماع الخامس للجنة العليا الدائمة بحضور جميع الأعضاء، والذي عُقد "عن بُعد"، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

واستعرض الاجتماع نتائج المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية في القيادة عن الربع الأول من العام الجاري والتقنيات المستخدمة لتطوير العمل "عن بُعد".

وتخلل الاجتماع استعراض مؤشرات الإنتاجية على مستوى القيادة واستعراض التقرير الإحصائي الأمني عن الربع الأول من هذا العام، وتم استعراض نتائج العمليات الإدارية الرئيسة والجهود الإعلامية للقيادة العامة للحد من تفشي فيروس كورونا ومؤشر الاجتماعات الرقمية "عن بُعد".

وثمن "اللواء النعيمي" دور جميع الإدارات الشرطية في التعامل بحرفية كاملة مع جائحة فيروس كورونا والعمل بكل جهد ممكن للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن انتشار هذا الفيروس، مؤكداً على أن الاستمرار بهذه الوتيرة العالية من العمل الجاد يتطلب تضافر الجهود وشحذ الهمم حتى الوصول إلى بر الأمان.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,035 مليون إصابة، بينهم أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,152 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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