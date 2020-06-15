الإمارات.. شرطة رأس الخيمة تناقش تطوير العمل "عن بُعد"





ترأس قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإمارات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، اليوم الإثنين، الاجتماع الخامس للجنة العليا الدائمة بحضور جميع الأعضاء، والذي عُقد "عن بُعد"، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





واستعرض الاجتماع نتائج المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية في القيادة عن الربع الأول من العام الجاري والتقنيات المستخدمة لتطوير العمل "عن بُعد".





وتخلل الاجتماع استعراض مؤشرات الإنتاجية على مستوى القيادة واستعراض التقرير الإحصائي الأمني عن الربع الأول من هذا العام، وتم استعراض نتائج العمليات الإدارية الرئيسة والجهود الإعلامية للقيادة العامة للحد من تفشي فيروس كورونا ومؤشر الاجتماعات الرقمية "عن بُعد".





وثمن "اللواء النعيمي" دور جميع الإدارات الشرطية في التعامل بحرفية كاملة مع جائحة فيروس كورونا والعمل بكل جهد ممكن للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن انتشار هذا الفيروس، مؤكداً على أن الاستمرار بهذه الوتيرة العالية من العمل الجاد يتطلب تضافر الجهود وشحذ الهمم حتى الوصول إلى بر الأمان.



