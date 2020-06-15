قمة التتويج بالبوندسليجا تشهد عودة مولر وليفاندوفسكي

كشف هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيشرك النجمين روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر في المباراة المقررة غدا الثلاثاء أمام فيردر بريمن في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني (بوندسليجا).





ويمكن لبايرن ميونخ حسم لقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي، بتحقيق الفوز في مباراة الغد، بغض النظر عن نتائج المرحلتين الأخيرتين من المسابقة.





وقال فليك إنه رغم أن فيردر بريمن، صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير، يصارع بقوة من أجل تفادي الهبوط، سيخوض بايرن مباراة الغد :"بحماس والتزام واحترافية."





وكان ليفاندوفسكي ومولر قد غابا عن صفوف بايرن في المباراة التي فاز فيها على بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 1 أمس الأول السبت، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.





وقال فليك اليوم في حديثه عن مباراة الغد :"سيكون هناك تغييران في صفوف الفريق، وأثق في أن الجميع يمكنهم توقع التغييرين."





وقبل ثلاث مراحل من النهاية، يحتل بايرن ميونخ الصدارة بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.





وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب خط الوسط المدافع خافي مارتينيز في مباراة الغد بسبب مشكلة في المعدة، بينما يعاني جوشوا زيركزي وايفان بيريسيتش من الإصابات، لكن فليك قال إنه يتوقع "سفر جميع اللاعبين (إلى بريمن)."





ويحتل بريمن المركز السابع عشر بفارق الأهداف فقط خلف فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر، ويأمل في تفادي الهبوط للمرة الثانية في تاريخه بالبوندسليجا.





وقال فلوريان كوفيلدت المدير الفني لبريمن "إنها مهمة صعبة حقا. هم (بايرن ميونخ) يهيمنون على الدوري، وتفوقوا في الصدارة رغم البداية الصعبة لمشوارهم في الموسم."



