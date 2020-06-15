المملكة المتحدة.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك وصل عدد الوفيات إلى مستوى 41736.

وشهدت المملكة المتحدة البريطانية، خلال الأيام الماضية، تراجعا كبيرا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1056 حالة جديدة ليبلغ مستوى 296857.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,035 مليون إصابة، بينهم أكثر من 436 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,152 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا فيروس كورونا فيروس بريطانيا المملكة المتحدة

أخبار تهمك

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ 36 دقيقة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ يوم

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ 39 دقيقة

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هزة عنيفة في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم.. اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 17 ساعة

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

أسبوع شاق لريال مدريد.. وزيدان في مأزق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شيماء سيف تتعرض لحادث سير

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بريطانيا تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بـ كورونا إلى 26097

بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الوفيات بـ"كورونا"

"الصحة" تكشف عن مناطق وفيات كورونا الجديدة بالمملكة (فيديو)

البحرين تسجل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل انخفاضا في أعداد وفيات فيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:57 م

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

06:00 م

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

05:00 م

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

08:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟