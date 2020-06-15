المملكة المتحدة.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك وصل عدد الوفيات إلى مستوى 41736.





وشهدت المملكة المتحدة البريطانية، خلال الأيام الماضية، تراجعا كبيرا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا.





وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1056 حالة جديدة ليبلغ مستوى 296857.





وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.



