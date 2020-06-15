عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:57 م
صالح جمعة وكهربا
صالح جمعة وكهربا
محمد الصو
واصل صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استفزازه لجماهير النادي، خلال الساعات الماضية، وخلال فترة توقف النشاط الرياضي.

وقام اللاعب بنشر صورة تجمعه مع محمود عبدالمنعم كهربا زميله بالفريق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، خلال تواجدهم على أحد الشواطئ.

جاء نشر الصورة بالرغم من تحذيرات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بعدم الخروج والتزام المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتمسك صالح جمعة نجم الفريق الأحمر، بالتواجد داخل القلعة الحمراء رغم إعلان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رغبته في رحيل اللاعب نهاية الموسم الجاري.

ويرغب جمعة، في الانتقال إلى الدوريات الخارجية في حال رحيله عن النادي الأهلي، متحفظًا على الانتقال لأي فريق محلي خلال الموسم الجديد.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عن رغبته في رحيل اللاعب عن صفوفه، وذلك عبر تواجده خلال المؤتمر الصحفي لأحد مباريات الدوري العام.

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