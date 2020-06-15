المنشآت السياحية ترصد نصف مليون جنيه لعلاج أعضائها من كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن مجلس إدارة الغرفة قرر صرف مبلغ من حساب لجنة التكافل الإجتماعي لمواجهة نفقات العلاج الطبي لأعضاء الجمعية العمومية المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المصري إلى أن المجلس رصد مبلغ 500 ألف جنيه لدعم الأعضاء المصابين بفيروس كورونا، وذلك في إطار الدور الاجتماعي والخدمات الصحية التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية عبر لجنة التكافل.

وأضاف رئيس الغرفة، أن القرار تضمن المساهمة في علاج المصابين بنسبة 50 ٪ من قيمة العلاج بالمستشفيات وبحد أقصي 20 ألف جنيه للمستفيد والمشارك في المشروع والمسدد للإشتراكات حتي 30 مارس 2020.

وأوضح المصري، أن مجلس الإدارة قد وافق أيضًا علي إضافة بند علاج الأوبئة إلي قائمة الأمراض التي يشملها التأمين الطبي والتي تغطيها لجنة التكافل بعدما شهدت الفترة الماضية إنتشار فيروس كورونا المستجد وأهمية تدعيم المصابين من أصحاب المنشآت أو المديرين أو الممثلين القانونيين.

من جانبه قال هانى يان سويشانج، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة شئون العضوية والعلاقات والرعاية الإجتماعية والإنسانية بغرفة المنشآت السياحية، إن مشروع التكافل الاجتماعى بالغرفة يقدم للمشتركين فيه العديد من المزايا منها المساهمة فى حالات الحريق والسطو المسلح على المنشآت السياحية.

وكذلك تقديم مساهمة لأسرة صاحب المنشآة فى حالات الوفاة بعد تقديم المستندات الدالة على الأحقية فى الصرف والمؤيدة لهذه الحالات، إلى جانب المساهمة فى حالات العلاج والمرض بنسبة تصل إلى 50 % من المصروفات ووفقًا لما تحدده قواعد الصرف من حساب اللجنة بعد تقديم المستندات الدالة على أحقية الصرف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

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