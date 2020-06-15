الكعبي: مساعدات الإمارات الإنسانية ساهمت في إعادة الأمل للشعوب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
وكالات

قال رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد الكعبي، اليوم الإثنين، إن المساعدات الإماراتية الإنسانية والإغاثية لمتضرري الحروب والكوارث الطبيعية، ساهمت في إعادة الأمل والبسمة لملايين الأسر والأطفال في مناطق مختلفة من العالم، وساعدت بشكل كبير في تغيير أوضاع الشعوب المنكوبة للأفضل.

وأضاف الكعبي: "لا زالت الإمارات تسير على نهج وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي كان مؤمناً بالإنسانية وبدوره وواجبه في العطاء والبناء، وساهم بدعم ومساعدة الشعوب والفئات المهمشة والفقيرة، عبر خلق الإمكانات والوسائل التي تضمن لهم الحياة الكريمة، وتعزز حقهم بالتعليم والعمل والصحة والسكن، إذ قام بتأسيس المدارس، والمعاهد، والمستشفيات، والمساكن، والطرق، والسدود، ومحطات الكهرباء، ودور رعاية الأيتام والأطفال، ومراكز المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، التي كان لها دور جلي في تحقيق حياة أفضل لهم"، وفقا لما ذكره "موقع 24".

وأوضح: أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لدعم الشعوب المتضررة والمنكوبة عكست بصورة مشرفة مساندة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لهذه الشعوب ووضعت الدولة في المرتبة الأولى في مجال العمل الإنساني.

وأضاف أن "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي متواجدة بكوادرها البشرية ميدانياً في مناطق الكوارث لتقديم المساعدة للمنكوبين، وكان لها دور مهم وفعال تجاه الناس المتضررين وحققت الكثير من الإيجابيات التي لا تزال تلقى إشادة واسعة النطاق على مختلف الأصعدة والمستويات في مختلف الساحات العالمية".

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