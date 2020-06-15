تنسيق الشهادة الاعدادية.. اضغط هنا لمعرفة تنسيق القبول للمرحلة الثانوية في مختلف محافظات مصر لتلاميذ الصف الثالث الإعدادي





تصدر تنسيق الشهادة الاعدادية مؤشرات بحث الإنترنت اليوم الإثنين الموافي 15 يونيو، حيث تابع طلابنا الأعزاء أخر أخبار تنسيق الشهادة الاعدادية، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تنسيق الشهادة الاعدادية في مختلف محاظفات جمهورية مصر العربية، ول تحديد درجة قبول الثانوية العامة.





قال مسئول وزراة التربية والتعليم، إن المؤشرات الأولية بأغلب المحافظات بارتفاع مفاجئ فيتنسيق الشهادة الاعدادية 2020، وذلك ارتفاع نسبة النجاح بجميع المحافظات.





أسباب ارتفاع تنسيق الشهادة الاعدادية





وفي ظل تطبيق النظام الحديث بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بعمل مشروعات بحثية كبديل لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020، نظرًا للأجواء الحالية والتى ما زالت مستمرة من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أسفر عن عدد من الضحايا، مما أدي الى ارتفاع نسبة النجاح، وقد اتضح ذلك بالمحافظات التى تم إعلانها حتى الآن فقد سجلت درجة القبول بالمنيا 247، ومحافظة الدقهلية 259، ومحافظة الجيزة 240، الغربية 253.





تنسيق الشهادة الاعدادية في المنيا





قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمحافظة المنيا، إنه أنه تم عقد اجتماع مع مديرى إدارات التعليم الصناعى والزراعة والتجارى وتقرير أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوى العام 247 درجة حيث سيكون عدد الطلاب اللذين تنطبق عليهم شروط القبول 25318 طالب .





تنسيق الشهادة الاعدادية في أسيوط





عرض صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمحافظة أسيوط، بيان مفصل بمدارس مرحلة الثانوية العامة وأعداد الفصول والكثافات بها في العام الدراسي الماضي ، والمتوقعة في العام الدراسي القادم ، والإنتهاء الى مجموع 260 كحد أدنى للقبول ، وذلك بعد الإرتفاع الكبير فى درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب .

