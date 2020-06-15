بعد إصابة زوجها بكورونا.. ظهور نتائج مسحة داليا البحيري

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أعلنت الفنانة داليا البحيري نتيجة المسحة التي أجرتها بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد.



وظهرت نتيجة المسحة لداليا البحيري وأبنائها بنتائج سلبية وعبرت عن ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة "أحب أطمنكو جميعا نتيجة المسحات طلعت وألف حمد وشكر ليك يارب كلها طلعت سلبية ليا وللولاد كلهم والمساعدين في البيت شكرا يارب على كرمك".



وأضافت مطمئنة جمهورها على حالة زوجها قائلة"أحب أطمنكو كمان أن حسن الحمد لله كويس وبيشكركم كلكم على الرسايى والتليفونات بجد حبكم لينا ومساندتكم لينا عندنا بالدنيا وأحلى نعمة من ربنا".



وتابعت معتذرة عن عدم ردها قائلة"آسفة إني ساعات مش بلحق أرد على كل مكالماتكم أو بصطر أقفل في نص المكالمة عشان دكتور بيتصل على الناحية التانية أو معمل أو صيدلية".