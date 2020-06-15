3 دول فقط يمكنها تصنيعه.. تفاصيل إنتاج دواء كورونا في مصر (فيديو)

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن دواء ريمديسيفير، كان يستخدم في علاج فيروس الإيبولا، وعندما ظهرت جائحة كورونا تم إجراء تجارب سريرية، وأعطى نتائج إيجابية وحقق نسبة شفاء عالية، مما دفع هيئة الأغذية والادوية الامريكية ومنظمة الصحة العالمية لإيجازته لمواجهة كورونا.





وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن هذا المنتج براءة اختراعه لـ شركة "جلياد" الأمريكية، والتي اعطت أحقية تسويقه لـ 3 دول خارج امريكا وهما الهند وباكستان ومصر؛ ليتم تصنيعه بمصانع وكيلها في مصر، وهي شركة "إيفا فارما".





وأوضح رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرق التجارية، أن تصنيع الدواء في مصر بأيادي مصرية يساهم في انخفاض تكلفته، مشددًا على ان الامر الإيجابي أن توقيت خروج الدواء في أمريكا وأوروبا هو نفس توقيت تواجده بالسوق المصري لعلاج المصابين بكورونا، كما أن مصر تكون المصنع الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلاله توفير الدواء للدول الإفريقية ودول الخليج، بما يساهم في تحقيق عائد لمصر.





ونوه "عوف"، بأن توفير الدواء في المرحلة الأولى سيكون من خلال المستشفيات لكونه في نطاق التجارب السريرية.







