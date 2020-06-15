الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن طقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، محذره المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.





وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد سوف تشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما سوف تشهد طقس حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.





وأوضحت الهيئة، أنه سوف يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وكشفت الهيئة عن ظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، المصحوبة بالرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





وبالنسبة لحالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والوجه البحري العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.





وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



