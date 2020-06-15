منة فضالي تثير الجدل حول إصابتها بكورونا

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آثارت الفنانة منة فضالي الجدل حول إصابتها بفيروس كورونا بعد طلبها للمساعدة لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد.



ونشر " أراب وود" تعليق منة فضالي قائلة "عاوزة أعمل تحليل وبكلم معمل البرج وألفا محدش بيرود حد ممكن يفيدني".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" بجانب عدد من الفنانين منهم ريهام حجاح وخالد النبوي ومحمود حميدة.