الزراعة توافق على تمويل جديد لصغار المربين بمشروع البتلو بـ97 مليون جنيه

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تمويل المشروع القومي للبتلو لتوافق على تمويل جديد بقيمة 97 مليون جنيه لصالح 342 من صغار المربين من أجل شراء وتغذية 5604 رأس ماشية محلية وأيضا  مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي وبالتالي يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالى مليار ومائة وثمانية وخمسون مليون جنيه حتى الان لعدد 7352 مستفيد، ولتمويل 82222 رأس ماشية.

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 97 مليون جنيه .

يستفيد منها 342 من صغار المربين لشراء وتغذية 5604 رأس ماشية محلية وأيضا  مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو وبالتالي يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالى مليار ومائة وثمانية وخمسون مليون جنيه حتى الان لعدد 7352 مستفيد، ولتمويل 82222 رأس ماشية.

الصياد أكد على تعليمات وزير الزراعة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلى أو مستورد, مع  توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها, موضحاً أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث أنه بمنع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف - وكذلك فإن إقبال المربين على الإستفادة من تسمين العجول المستوردة سريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% وإستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب سيعمل على توازن الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم.

من جانبه اوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن التقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

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