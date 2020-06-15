"القابضة للمياه": عودة العمل بمراكز خدمة العملاء واستقبال المواطنين

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استعداد شركات مياه الشرب والصرف الصحي لعودة استقبال المواطنين بمراكز خدمة العملاء مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والعاملين على حد سواء، بعد إعادة العمل بمراكز خدمة العملاء لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن عدد مراكز خدمة العملاء المطورة يبلغ 202 مركز خدمة عملاء على مستوى الجمهورية وجارى تطوير ورفع كفاءة ١٤٨ مركزا خلال عام ٢٠٢١، بالإضافة إلى عدد كبير من الإدارات التجارية بفروع الشركات المختلفة، لتكون مواعيد العمل من 9:00 صباحاً ـ 1:00 ظهراً.

وأكد التزام العاملين باتباع كافة الإجراءات الوقائية داخل مراكز خدمة العملاء.

كما ناشد المواطنين المتعاملين بمراكز خدمة العملاء بالالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحتهم وسلامتهم وذلك باتباع التالى: (ارتداء الكمامة الطبية ـ الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة ـ الالتزام بعدم التكدس داخل المراكز).

وفى سياق متصل، أكد حرص الشركة على استحداث وسائل اتصال تكنولوجية حديثة لاستقبال والتعامل مع شكاوى واستفسارات عملائها، وتخصيص فرق عمل متخصصة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى العملاء على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع، من خلال:





• تطبيق المحمول 125: https://play.google.com/store/apps/details?id=hcww.orchtech.com.ebrd_live

• ارقام الواتس آب الخاصه بكل شركة (متاحة داخل تطبيق 125)

• الموقع الالكتروني https://www.hcww.com.eg/

• صفحة الشركة القابضه علي الفيسبوك : https://www.facebook.com/HCWWeg/

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







