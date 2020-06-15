ريهام أيمن تغازل جمهورها بالكاب والنظارة عبر "إنستجرام"

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نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ريهام بالصور مرتدية كاب ونظارة وتيشرت باللون الأبيض ، وعلقت علي الصور قائلة : أيام حمام السباحة.



ولاقت هذه الصور إعجاب وحب الجمهور، وأردف أحد المتابعين عليها قائلاً: "الجميلة اللي بنموت فيها".



وفي سياق آخر تزوجت "ريهام" من الفنان شريف رمزي عام 2015 وأنجبت طفلين، وقدمت ''ريهام'' العديد من الأعمال الفنية منها المواطنX، صرخة نملة، العراف، قلب الأسد، حكايات بنات، خرم إبرة، حبيب الروح، محمود المصري، موجة حارة.



