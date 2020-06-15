بوروسيا مونشنجلادباخ يفتقد جهود بليا وتورام أمام فولفسبورج

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:58 م
بوروسيا مونشنجلاباخ
بوروسيا مونشنجلاباخ
وكالات
يفقد نادي بوروسيا مونشجلادباخ أحد أهم لاعبيه الحسن بليا وماركوس تورام أمام فولفسبورج في المباراة التي تجمعهما مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 32 من البوندسليجا.

وفي تصريحاته التي أدلى بها اليوم الاثنين، أعطى ماركو روزه، المدير الفني للفريق، بعض الاطمئنان عن حالة تورام الذي كان قد أُصِيْبَ في مفصل الكاحل خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ يوم السبت الماضي، وقال روزه :" ليست بمثل هذا السوء، فليس هناك كسر، وربما كان هناك التواء، وعلينا أن ننتظر كيف ستتطور الأمور".

ومن المحتمل أيضا غياب المهاجم بليا الذي أُصِيْبَ في التدريب في العضلة الضامة.

بذلك يغيب أفضل هدافي جلادباخ الذي يحتل المركز الخامس في نهاية المنافسة على التأهل للمشاركة في بطولة دوري الأبطال، على الأقل في أول مباراة من آخر ثلاث مباريات باقية في الدوري الألماني.

كما يتغيب رامي بن سبعيني بسبب الإيقاف، في المقابل استعاد نيكو الفيدي جاهزيته للمشاركة وذلك بعد أن أُصِيْبَ بإعياء خلال مباراة بايرن اضطرته للخروج مبكرا من المباراة.

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