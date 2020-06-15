مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي





هدد المستشار مرتضى مصنور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بإغلاق قناة الأهلي، وذلك على آثر الخلاف الكبير الذي نشب بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة نادي القرن بالإضافة إلى أحداث أخري.





وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الخلافات الكبيرة والمثيرة بين قناتي ناديي الأهلي والزمالك، والهجوم المتبادل بين الإعلاميين في القناتين، وآثر ذلك أيضًا على جماهير الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية :" سأرفع دعوى قضائية في الأيام القادمة لإلغاء ترخيص قناة الأهلي بعد تأجير شخص وجه لي العديد من الإساءات".





وتابع رئيس القلعة البيضاء: " لقد تقدمت إدارة الأهلي بشكوى ضدي، ولم أرد على الشخص الذي تم تأجيره للإساءة لي وقد قدمت القناة فيلما كوميديا يوم الجمعة الماضية لمحاولة مهاجمتي".





يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد أصدر بيان رسمي يحذر خلاله قناتي الزمالك والأهلي بشأن الأحداث الأخيرة مؤكدا أنه إذا حدث أي تطاول جديد من أي قناة سيتم سحب الترخيص الخاص بها وإيقاف بثها لمدة طويلة.



