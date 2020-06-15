إنجي وجدان تشتاق لذكريات ما قبل "كورونا"

Advertisements

عبرت الفنانة إنچي وجدان عن اشتياقها للبحر ، حيث شاركت متابعيها بصورة للبحر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وعلقت إنچي قائلة : نفسي أشوف البحر بقي ، وأضافت الواحد والله خايف يروح أي حتة وقاعدين في البيت من نصف مارس ، سارب تعدي علي خير.



وتلقت الكثير من التعليقات منها " أنا البحر جمبك يا إنچي ممكن أعملك لايڤ تشوفيه ، تعالي دهب وأنا أوريهولك يا إنچي.



يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان، مسلسل "طلعت روحي" وينتمي لنوعية الاعمال الدرامية الطويلة ذات 45 حلقة، وتدور احداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الفنان اللبناني نيكولا معوض وإسلام إبراهيم وهبة عبد العزيز ومي الغيطي وعمر االسعيد.