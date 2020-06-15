محافظ الدقهلية: نسعى لتثبيت جهاز فصل بلازما المتعافيين من كورونا بالدقهلية لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة

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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه على تواصل مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة لتثبيت جهاز فصل بلازما الدم الذي تم احضارة من الوزارة اليوم لصالح محافظة الدقهلية ليتم تثبيته ببنك الدم بالمنصورة لتقديم خدمات فصل بلازما المتعافيين لأهل الدقهلية وللمحافظات المجاورة خلال اسبوع من اليوم بجانب 5 مراكز اخرى سبق ان اعلنت عنها الوزيرة.



جاء ذلك خلال قيام محافظ الدقهلية ؤ بالتبرع بالبلازما كأول المتبرعين في المحافظة ببلازما الدم بمركز الدم بالمنصورة متمنيا الشفاء لجميع المرضى،وكان في استقباله الدكتور ايهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة.



ووجه محافظ الدقهلية التحية والتقدير لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة وللدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والكوادر الطبية بالمحافظة على جهودهم المتميزة لخدمة المرضى وخاصة خلال أزمة كورونا.



وأكد محافظ الدقهلية خلال تبرعه ببلازما الدم عن دعوته لجميع المصابين الذين تم شفاؤهم بالتبرع بالبلازما لاستخدامها كاجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج لاهلنا.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن قرار التبرع جاء إيمانا منه بضرورة دعم الجميع للمنظومة الصحية وتقديم كل سبل المساعدة والدعم للتخفيف عن حالات الاصابة والمرضى.



وأضاف محافظ الدقهلية المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة لم يبخلوا بجهد في التعاون مع الدولة لتوفير مشروعات وخدمات للمواطنين في مختلف المرافق والقطاعات.



شهد تبرع محافظ الدقهلية بالبلازما وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة بانسي ويليام مدير مركز نقل الدم بالمنصورة والمهندس سعد بغدادي رئيس حي غرب.