"ملاك بينادي".. هدية حسن دنيا لسيمون في عيد ميلادها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:46 م
سيمون
سيمون
الفجر الفني

اهدي الملحن حسن دنيا، أغنية جديدة للفنانة سيمون بمناسبة عيد ميلادها بعنوان "ملاك بينادي" قام بتسجيلها مع المطرب محمد سعيد المصري، من كلمات الشاعر محمد عسل، تصوير محمد الحسيني، توزيع احمد عاطف، فكرة ولاء جمال، في لفتة جيدة تعكس العلاقة الطيبة بين الفنانين حيث حرص دنيا علي تسجيل الأغنية بنفسه داخل الأستوديو.

 

ومن جانبها أبدت الفنانة سيمون سعادتها لهذه اللفتة الطيبة والتي اعتبرتها هدية عيد ميلادها، وشكرت فريق العمل وعلي رأسهم حسن دنيا.

 

ويقول مطلع الأغنية: لمانشوف علي الشاشة سيمون حزن الدنيا يا ناس بيهون

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