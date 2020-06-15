في أولى تجاربها الغنائية.. التونسية صابرين شريف تنتهي من تصوير "ملهوفة" باللهجة المصرية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

انتهت المذيعة التونسية صابرين شريف من تصوير "ملهوفة" باللهجة المصرية فى أولى تجاربها الغنائية التي قررت أن تظهر بها في عالم الفن كمطربة للمرة الأولى.

 

"ملهوفة" من كلمات هاني صارو ولحن مدين وتوزيع احمد عبد السلام ومن المقرر ان يتم اطلاق "الكليب" الخاص بالاغنية خلال يومين علي قناة مزيكا .

 

على جانب آخر تستعد صابرين في المرحلة التالية لتقديم اغنيتين الأولى باللهجة التونسية والاخرى بالعراقية كخطوة لإصدار ألبومها الغنائي الأول.

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