إبراهيموفيتش في ورطة بعد خرق قواعد كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية مفاجأة حول زيارة زلاتان ابراهيموفيتش لاعب فريق ميلان لغرفة ملابس فريق هاماربي السويدي لكرة القدم.

واكدت التقارير على أن زيارة إبراهيموفيتش ستكون محل تحقيق بداعي أنها ربما تشكل انتهاكا للقواعد المتبعة لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان إبراهيموفيتش /38 عاما/ نجم ميلان الإيطالي قد توجه لغرف تغيير الملابس لتهنئة لاعبي الفريق بعد فوزه على فريق أوسترسوند 2 /صفر أمس الأحد، وذلك مع انطلاق منافسات الدوري السويدي بعد فترة تأجيل طويلة بسبب جائحة كورونا.

وأقيمت المباراة بدون حضور جماهيري، ولم يتم الإعلان عن حضور إبراهيموفيتش.

وأكد ريتشارد فون يوكسكول رئيس نادي هاماربي أن إبراهيموفيتش تواجد في الملعب، وذلك بعدما ذكرت قناة "فوتبول سكانلين" أنها رصدت النجم السويدي بالقرب من الملعب.

وقال فون يوكسكول :"كان في غرفة تغيير الملابس بعد المباراة وهنأ اللاعبين، تحدثت معه عقب اللقاء، من الرائع حقا أن نحظى بوقت مع زلاتان... هذا يعني لنا الكثير".

ووفقا للقواعد والإرشادات المطبقة حاليا، لا يحق سوى للاعبين والمدربين فقط، دخول غرفة تغيير الملابس، كما تقام المباريات بدون حضور جماهيري.

وقال ماتس إنكويست الرئيس التنفيذي لبطولات دوري كرة القدم للمحترفين بالسويد، إن اللجنة التأديبية ستحقق في الأمر.

وقال إنكويست في تصريحات للإذاعة السويدية :"من المهم حقا عدم الخروج عن القواعد والمخاطرة بانتشار العدوى".

وذكر التقرير الإخباري أن هاماربي ربما يتلقى تحذيرا أو غرامة أو توبيخا.

ويمتلك إبراهيموفيتش حصة في نادي هاماربي، ودارت تكهنات حول إمكانية عودته للكرة السويدية.

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