YouTube تطلق خدمتي YouTube Music وYouTube Premium في مصر

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:37 م
YouTube
YouTube
أحمد رمضان متولي

أعلنت منصة YouTube يوم الإثنين عن إطلاق خدمتي YouTube Music، وهي تطبيق جديد للاستماع للموسيقى، وYouTube Premium، وهي خدمة اشتراك مدفوعة توفر تجربة مشاهدة بدون إعلانات عبر تطبيق YouTube الأساسي، في مصر.

 

تحتوي منصة YouTube Music على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى على YouTube، وهي مصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى الموسيقى التي يحبونها ومساعدتهم في اكتشاف أغانٍ جديدة وفنانين جدد. وتعتبر الموسيقى ثاني أكثر الفئات شعبية على YouTube بعد فئة الترفيه في منطقة الشرق الأوسط.

 

وتتضمن أبرز المزايا التي توفرها منصة YouTube Music:

 

1.   مكتبة موسيقية غنيّة: من الأغاني المنفردة والألبومات الرسمية، إلى مقاطع الريمكس المعدّلة. يمكن لمستخدمي YouTube الراغبين بالاستماع إلى الأغنية، استكشاف الألبوم الذي تنتمي إليه أو مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بها أو اكتشاف مقاطع الريمكس المعدّلة منها.

 

2.   بحث ذكي: تم تصميم هذه الميزة لمساعدتكم في العثور على الأغاني التي تبحثون عنها حتى لو كنتم تتذكرون بضع كلمات فقط.

 

3.   "Discover Mix": هناك قائمة تشغيل مخصصة تحت هذا الاسم تم تصميمها لتعرض لكم موسيقى جديدة استنادًا إلى الموسيقى التي تسمعونها وتعجبون بها عادة.

 

4.   الوصول دون اتصال بالإنترنت: هي خدمة مخصصة للأعضاء المشتركين، حيث تسمح لكم ميزة Offline Mixtape بتنزيل ما يصل إلى 100 أغنية على هاتفكم المحمول.

 

أما منصة YouTube Premium، فتوفر للأعضاء أربع مزايا هي:

1.   مشاهدة بدون إعلانات.

 

2.   تشغيل الفيديوهات في خلفية الشاشة: سيستمر تشغيل الصوت حتى عند خروج المستخدم من تطبيق YouTube.

 

3.   الوصول دون اتصال بالإنترنت: يمكنكم تنزيل مقاطع الفيديو المفضلة لديكم لمشاهدتها في أي وقت ترغبون به.

 

4.   اشتراك مجاني في YouTube Music: والتي تسمح لكم بالاستماع إلى الموسيقى دون الاتصال بالإنترنت وبدون إعلانات عبر تطبيق YouTube Music.

 

وفي هذا السياق قال هشام الناظر، مدير Google في مصر: "لأكثر من عقد من الزمن، يزور الملايين من الناس في العالم العربي تطبيق YouTube لمشاهدة الفيديوهات والتعلم والاستماع للموسيقى. وتعتبر الموسيقى ثاني أكثر الفئات شعبية على YouTube، وهي في نمو مستمر. ونحن متحمسون لإطلاق منصة YouTube Music التي ستمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى المكتبة الموسيقية الواسعة على YouTube، وستساعدهم في العثور على الموسيقى التي يحبونها من الإصدارات الجديدة إلى الأغاني الكلاسيكية الشهيرة والأغاني الرائجة والعروض المباشرة. كما أننا متحمسون أيضًا لإطلاق منصة YouTube Premium، وهي خدمة اشتراك مدفوعة تسمح للمستخدمين بمشاهدة الفيديوهات من دون إعلانات على YouTube وبما يشمل ميزات رائعة مثل المشاهدة دون اتصال بالإنترنت ومواصلة تشغيل الفيديوهات حتى عند استخدام تطبيقات أخرى، وغيرها الكثير".

 

من جانبه، قالت ليليانا ابو دلو، مديرة برنامج الشراكات الموسيقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى YouTube: "نحن فخورون جداًبالتاريخ الموسيقي الغني لمصر المتواجد على YouTube، و متحمسون لجعل هذا المحتوى أقرب لقلوب المستخدمين عبر منصة و تطبيق YouTube Music. على مر السنين، لعبت منصة YouTube دوراً مهماً في نجاح شركات الإنتاج العربية والفنانين العرب في المجال الرقمي. وصممنا تطبيق YouTube Music لمساعدة الناس على الاستمتاع بالموسيقى التي يحبونها سواء كانت إصدارات رسمية أو فيديوهات موسيقية شهيرة، ومساعدة الفنانين أيضاً على الموصول لمحبينهم بطريقة ثلثة وأسهل".

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