صفاء الليثي أم اشرف ابو النجا.. جدل حول المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي !!

جاءت استقالة الناقد احمد شوقي، بعد أيام قليلة من حملة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج "فضيحة مهرجان القاهرة السينمائي" ضده بعد مدة قصيرة من الإعلان عن توليه منصب المدير الفني للمهرجان الذي من المقرر انطلاق دورته الـ42 خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل، وتضمنت الحملة الإشارة إلى تغريدات وتدوينات قديمة ترجع إلى سنوات مضت سبق أن نشرها شوقي على حساباته الخاصة في مواقع التواصل، وُصفت بأنها "متطرفة ودموية".

وكان أبرز منشور في هذا الإطار ما تحدث فيه المدير المستقبل عن ضحايا النادي الأهلي المصري فيما يُعرف إعلامياً بـ"مذبحة ستاد بورسعيد" الشهيرة، وهي الأحداث التي وقعت في عام 2012 عقب مباراة كرة قدم بين فريقي المصري والأهلي، وراح ضحيتها 72 قتيلاً. وفي المنشور وصف شوقي جماهير النادي الأهلي بـ"النافقة"، ما أثار غضب الكثيرين، إلى جانب منشورات أخرى سخرت من أغنية تم تقديمها لضحايا النادي الأهلي.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان قد عقدت اجتماعاً عاجلاً، وقبلت الاستقالة المقدمة إليها، وأصدر المهرجان بياناً رسمياً قال فيه "يود رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا التقدم بالشكر إلى الأستاذ أحمد شوقي لما قدمه للمهرجان خلال عمله في الدورات السابقة".

وتابع البيان "يؤكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التزامه بالاستمرار في التحضير للدورة الـ42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع المقبلة مع التمسك بمبادئ وقيم المهرجان، مثل التعددية وتواصل الثقافات، وإلقاء الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة، وتوفير منصة للمواهب السينمائية حول العالم، والإسهام في تطويرصناعة السينما المحلية والإقليمية.

وتتردد الأنباء الآن على أن هناك جدلا واسعا حول اسم المدير الفني الجديد للمهرجان، فقد ذهبت بعض الآراء الى اختيار د. اشرف ابو النجا لهذا المنصب لما له من رصيد فني وإداري في مصر وخارجها، فهو معروف فى الوسط الفنى والثقافي.. فيما نادت بعض الأصوات الأخري بترشيح الناقدة صفاء الليثي، مستندين في ذلك الى ضرورة تفعيل ما قام به مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالتوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، الوثيقة التي أطلقتها حركة "5050 في 2020"، وكان أول الموقعين عليها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 عام 2018، ومن المقرر ان يتم الاحتفال بهذا التوقيع في الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة بعرض فيلم "سيدة البحر"للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين.

وبموجب هذا التوقيع سيكون "القاهرة السينمائي" ملتزما بدءًا من دورته الـ 42، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2020، بإعلان الإحصائيات المرتبطة بنسب المشاركة في فريق البرمجة، ولجنة الاختيار، كما يلتزم المهرجان أيضا بدءًا من العام المقبل، بإعلان نسبة الأفلام التي تقدمت من إخراج نساء، وعدد الأفلام التي اختارها المهرجان منها.