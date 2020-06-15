كورونا يفجع داليا البحيري وهذه تفاصيل إصابة زوجها

داليا البحيري ، ينتاب الشخص المصاب حالة من الفجع والألم النفسي الشديد حال تأكده من إصابته بفيروس "كورونا" الذي لم يجد العالم لقاح أو علاج له إلى الآن، ويتألم المريض ألمين ألم المرض وألم الخوف على أحبائه من انتقال المرض إليهم نتيجة مخالطتهم.





داليا البحيري





وتصدرت الفنانة داليا البحيري "تريند" محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان إصابة زوجها رجل الأعمال حسن سامي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اليوم الاثنين وسط حالة من التخوف والحزن من قبل أصدقائها ومحبيها.





إصابة زوج داليا البحيري





وأكدت داليا البحيري إصابة زوجها حيث جاءت عينة التحاليل المعملية والفحوصات التي أجراها إيجابية، وذلك من خلال منشور لها على حسابها الشخصي عبر "فيس بوك"، مطالبة محبيها بالدعاء لها ولزوجها.





داليا البحيري تؤكد الإصابة





ونشرت داليا البحيري منشور لها عبر "فيس بوك" قالت فيه: "أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن إحنا عملنا اللى علينا وزيادة، حافظنا وقعدنا فى البيت، وعقمنا وطهرنا، وانتقدنا اللى نزل انطلق واتفسَّح، وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، حسن جوزى وحبيبى طلع إيجابى كورونا فيروس، ربنا يشفيه ويعافيه يارب".





داليا البحيري تجري فحوصات كورونا





وأوضحت داليا البحيرى أنها أجرت الفحوصات والمسحات هي وأولادها لأنهم كانوا مخالطين لزوجها المصاب، مضيفةً: "إحنا كلنا عملنا مسحات تحليل كورونا، أنا والأولاد، واللى بيساعدونا فى البيت، عشان نطمن، لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل، وربنا يجيب العواقب سليمة يارب".





داليا البحيري والكشف عن إصابة زوجها

وكشفت داليا البحيري عن سبب إعلانها إصابة زوجها رجل الأعمال، وآخر تطورات حالتها الصحية هي وأسرتها، لكي يتخذ كل من خالطهم التدابير اللازمة للاطمئنان على أنفسهم، قائلةً: "دى أمانة، والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها".





تعليق زوج داليا البحيري





من جانبه، علق زوج الفنانة داليا البحيري المصاب على إصابته في منشور له عبر "فيس بوك" قال فيه: "لقد اختبرت إيجابية Covid-19 الآن.. الحمد لله على كل شئ، حالتى كويسة جداً، دعواتكم مكونش نقلت العدوى لمراتى والولاد أهم حاجة.. اسألكم الدعاء.. أرجوكم بلاش اتصال، أنا كتبت البوست علشان أى حد تعامل معايا أو حد من القريبين منى يعرف مش أكتر".





إصابات كورونا في مصر





وأعلنت وزارة الصحة المصرية يوم أمس عن تسجيل 1618 إصابة بكورونا جديدة، و91 حالة وفاة مشيرة إلى أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.



