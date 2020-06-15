الأندية الإماراتية توافق على إلغاء الدوري

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات
وافقت الأغلبية من الأندية الإماراتية، على إلغاء دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين (الدوري الإماراتي)، وعدم استكمال ما تبقي من مباريات منه لهذا الموسم.


وقالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن 12 ناديا من أصل 14 تشارك فرقها في دوري الخليج العربي (الإماراتي) لكرة القدم للمحترفين على إلغاء المسابقة وعدم استكمال الجولات المتبقية منه هذا الموسم.

وأوضحت "الاتحاد" أن ذلك جاء ردا على "استبيان" رابطة المحترفين التي أرسلته الخميس الماضي إلى الأندية المشاركة في البطولة وأن رفض الأندية يأتي استنادا إلى التعميم الأخير للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الذي يحول دون المشاركة في البطولة حال استئنافها بالتعاقدات الجديدة، لأن عددا منها استغنى عن بعض اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن الرابطة لن تتخذ قرارا على ضوء نتائج "الاستبيان" لأن التشاور والتنسيق مستمران مع الجهات الرسمية المعنية والمسؤولة عن مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد ، وذلك قبل إعلان القرار النهائي المتوقع أن يكون خلال الأيام المقبلة، وإنْ كانت المؤشرات تميل إلى الإلغاء.

وعن تتويج المتصدر بلقب البطولة من عدمه، أشارت الصحيفة أيضا إلى أن الرابطة ستتخذ قرارها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، فيما يكون لها الحق أيضا في ترشيح ممثلي المسابقة في دوري أبطال آسيا (نسخة 2021)، سواء باعتماد الترتيب الأخير في حال الإلغاء أو وفق تصويت الجمعية العمومية للاتحاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرابطة تضع كل السيناريوهات على طاولة النقاش فيما يخص موعد انطلاق الموسم الجديد، وتشير السيناريوهات المطروحة في حال الإلغاء إلى عودة التدريبات في النصف الثاني من يوليو المقبل أو حتى أول أغسطس على أن ينطلق الموسم الجديد في بداية أكتوبر بكأس الخليج العربي، وينطلق الدوري في النصف الثاني من الشهر نفسه، وهو ما ينتظر أن يتضح بصورة كاملة خلال أيام.

وفي حال قررت الجهات المعنية استئناف الدوري بالتنسيق مع الرابطة، يتوقع أن تستكمل البطولة منتصف أغسطس، على أن تعود الأندية إلى التدريبات مطلع يوليو.

ووفق هذا التصور، يتم الانتهاء من المؤجلات قبل 14 سبتمبر، موعد انطلاق أبطال آسيا ببطولة مجمعة تستمر إلى 29 سبتمبر، حيث يتوقف النشاط من أجل السماح للرباعي بالمشاركة في المنافسات القارية، إضافة لتجمع المنتخب استعدادا لاستئناف تصفيات مونديال 2022 بمباراتي 8 و13 أكتوبر المقبل.

وفي حال اعتماد هذا التصور (عدم إلغاء الموسم الجاري)، سيكون انطلاق الموسم الجديد في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مباراتي التصفيات للمنتخب، فيما لا يزال التشاور والتنسيق مستمرين بين الرابطة ولجنة المسابقات لتحديد موعد نهائي الكأس، حيث أصبح مطروحا إقامة المباراة بعد عودة المنتخب من التصفيات في منتصف أكتوبر. وفي حالة تعذر ذلك، يقام النهائي في نوفمبر المقبل.

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