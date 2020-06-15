الأهلي يصر على تجديد عقد فايلر لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية اليوم عن سر تمسك مسئولي النادي الأهلي بتجديد عقد المدير الفني للفريق الأحمر، السويسري رينيه فايلر لمدة موسمين.





وأفادت التقارير أن الأهلي يرفض تماما التجديد لفايلر لمدة موسم واحد، ويهدف إلى التوقيع على عقود التجديد لموسمين آخرين.





وتأتي هذه الخطوة من مسئولي الأهلي حفاظا على الهدوء داخل القلعة الحمراء خاصة أن الفريق يشارك في بطولات عديدة وهدفه فقط التتويج بها.





وكان رينيه فايلر غادر القاهرة متوجها إلى سويسرا من أجل قضاء بعض الوقت هناك، وعندما يصل سيتم توقيع العقود بصفة رسمية بعدما تم الاتفاق بشكل ودي بين الطرفين.





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من جانبه، لم يحسم أمر عودة النشاط الرياضي في مصر من عدمه، بعدما كان توقف في شهر مارس الماضي، وحسب التقارير الصحفية، سيتم اتخاذ القرار بنظام التصويت برأي الأغلبية من أندية الدوري المصري.





وأبدى مسئولو الأهلي رفضهم لفكرة اللجوء للتصويت لحسم مصير عودة مسابقة الدوري خلال اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري.





وطالب الأحمر بضرورة حسم الموقف من خلال المعطيات الحقيقية والأسباب سواء بإستكمال المسابقة أو إلغائها.





الأهلي يبحث عن مصلحة الكرة المصرية باستكمال المسابقة، حسب ما أوضح مصدر داخل القلعة الحمراء،والذي أكد أن الأهلي يرى أن الإلغاء سيكلف الأندية خسائر مادية كبيرة.

كما أكد أن الأهلي يرفض ايضا إقامة مباريات كأس مصر والاعتذار عن استكمال الدوري.





جدير بالذكر أن الأهلي يأتي على رأس الأندية التي ترغب فى عودة الدوري مع المقاولون العرب والإنتاج الحربي وبيراميدز، بينما ترفض باقي أندية الدوري استكمال البطولة.



