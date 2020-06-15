مفاجأة.. ريال مدريد يحدد سعر بيع حكيمي





حدد نادي ريال مدريد الإسباني مطالبه للموافقة على بيع المغربي أشرف حكيمي نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف القادم.





واشتعل صراع قوي بين كبار أوروبا في الفترة الماضية للتعاقد مع حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المستوى المميز الذي ظهر به هذا الموسم.





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد لن يمانع في بيع أشرف حكيمي في الميركاتو الصيفي المقبل.





وكشفت التقارير أن نادي ريال مدريد يريد الحصول على مبلغ 60 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم حكيمي في نهاية الموسم الجاري.





وذكرت التقارير أنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم أشرف حكيمي بشكل نهائي أبرزها بوروسيا دورتموند نفسه وبايرن ميونخ وإنتر ميلان.



