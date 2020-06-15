هدية تنتظر محمد صلاح في عيد ميلاده الـ 28

قام موقع بليتشر ريبورت" العالمي بتقديم التهنئة لنجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الثامن والعشرين.





وذكر موقع "بليتشر ريبورت" اليوم من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه عيد ميلاد محمد صلاح.. ولديه هدية واحدة فقط في ذهنه".





تغريدة الموقع العالمي هذا اليوم تأتي قبل أيام من استئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة قوية ستجمع ليفربول بنظيره إيفرتون حيث يقترب الريدز من تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي.





ويسعى الريدز للتتويج باللقب خلال الجولتين القادمتين من بطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل استمر لأكثر من 30 عاما.





وكان صلاح توج مع الريدز في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي بالإضافة إلى لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.



