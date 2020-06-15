عاجل.. شيماء سيف تتعرض لحادث سير

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:46 م
فايقة محمد عادل
أعلنت النجمة شيماء سيف لحادث أليم ، بمشاركتها ڤيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تستعرض فيه شكل السيارة بعد الحادثة .

وعلقت علي الڤيديو قائلة : يلا معداش ساعة ولبسنا حادثة ، الحمد لله ربنا يستر علينا وفعلا الواحد لازم يستخبي مش هزار .

وتعددت التعليقات منها نسرين أمين وكتبت " يا ساتر يارب ، ألف حمدالله علي سلامتك " .

كما علقت دنيا صلاح عبدالله قائلة: يا حبيبتي حمدالله علي سلامتكم ، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ، المهم إنكم بخير.

تستعد الفنانة شيماء سيف، لتقديم أول بطولة مطلقة لها في الدراما من خلال مسلسل "بالقوة" والمقرر أن تبدأ تحضيرات بالعمل خلال الأسابيع المقبلة.

مسلسل "بالقوة" ينتمي لنوعية الأعمال الدارمية الطويلة، حيث يتضمن 45 حلقة، وحتى الأن لم يتم التعاقد مع كل فريق العمل والمقرر يتم اختيار الفنانين خلال الأيام الجارية.

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة شيماء سيف الدرامية مسلسل "الزوجة 18" وهو بطولة حسن الرداد،هيدي كرم، محمود البزاوي،سلوى محمد علي، ومن تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر ،وليد أبو المجد، إنتاج محمود شاهين، إخراج مصطفى فكري.

أخبار تهمك

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

هزة عنيفة في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم.. اعرف السبب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يحدد سعر بيع حكيمي

منذ 35 دقيقة

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الإعلان عن أول تحرك مصري ضد إثيوبيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يصر على تجديد عقد فايلر لمدة موسمين

منذ 33 دقيقة

هالاند أصبح قريب من ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاشور يطالب الأهلي بجميع مستحقاته المادية بعد الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:46 م

عاجل.. الإعلان عن أول تحرك مصري ضد إثيوبيا

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

08:58 ص

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

12:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟