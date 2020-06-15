عاجل.. شيماء سيف تتعرض لحادث سير

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أعلنت النجمة شيماء سيف لحادث أليم ، بمشاركتها ڤيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تستعرض فيه شكل السيارة بعد الحادثة .



وعلقت علي الڤيديو قائلة : يلا معداش ساعة ولبسنا حادثة ، الحمد لله ربنا يستر علينا وفعلا الواحد لازم يستخبي مش هزار .



وتعددت التعليقات منها نسرين أمين وكتبت " يا ساتر يارب ، ألف حمدالله علي سلامتك " .



كما علقت دنيا صلاح عبدالله قائلة: يا حبيبتي حمدالله علي سلامتكم ، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ، المهم إنكم بخير.



تستعد الفنانة شيماء سيف، لتقديم أول بطولة مطلقة لها في الدراما من خلال مسلسل "بالقوة" والمقرر أن تبدأ تحضيرات بالعمل خلال الأسابيع المقبلة.



مسلسل "بالقوة" ينتمي لنوعية الأعمال الدارمية الطويلة، حيث يتضمن 45 حلقة، وحتى الأن لم يتم التعاقد مع كل فريق العمل والمقرر يتم اختيار الفنانين خلال الأيام الجارية.



وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة شيماء سيف الدرامية مسلسل "الزوجة 18" وهو بطولة حسن الرداد،هيدي كرم، محمود البزاوي،سلوى محمد علي، ومن تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر ،وليد أبو المجد، إنتاج محمود شاهين، إخراج مصطفى فكري.



