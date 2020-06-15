حمزة المثلوثي بطل التريند اليوم.. تفاصيل صفقة الزمالك للاستحواذ نجم الصفاقسي

تصدر حمزة المثلوثي، نجم فريق الصفاقسي التونسي اليوم تريند "جوجل" اليوم الإثنين، حيث تسعى القلعة البيضاء "الزمالك" للاستحواذ على اللاعب حمزة المثلوثي، مما أثار جمهور الزمالك لمعرفه تفاصيل هذه الصفقة، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية" أخر تفاصيل صفقة الزمالك للحصول على حمزة المثلوثي.

تفاصيل صفقة الزمالك للحصول على حمزة المثلوثي

يمتلك اللعاب حمزة المثلوثي فرصة كبيرة للدخول إلى القلعة ابيضائ، حيث ينتظر التأكيد الأخير من الزمالك للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعدما وصول الفقة لمرحلة متقدمة بين الطرفين فى الآونة الأخيرة، إلا أن إدارة الأبيض تتمهل فى ملف صفقات الأجانب انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى هذا الموسم، حيث ينتظر قائد الصفاقسى إشارة القدوم إلى القاهرة من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع الزمالك.





حمزة المثلوثي يرحب لنادي الزمالك





يسعى حمزة المثلوثى بالانضمام للزمالك، لخوض تجربة جديدة إلى جانب شعبية الفريق الأبيض الكبيرة ومشاركته فى البطولات المختلفة ورغبته فى اللعب بجوار مواطنه فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، حيث يرتبط الثنائى بعلاقة قوية، وإبراز ساسى دائمًا مدى الارتياحية التى يشعر بها داخل الزمالك سواء فى المعاملة من جانب إدارة النادى أو حب جماهير الفريق للاعبى الأبيض ومساندتهم فى كل الأوقات لذا يفضل المثلوثى الانضمام إلى صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم المقبل.





ويأتى التمهل من جانب الزمالك فى التأكيد الأخير بشأن إتمام صفقة المثلوثى انتظارا لموقف النشاط الكروى هذا الموسم، حتى يتمكن الأبيض من معرفة عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل قبل إتمام الصفقات بصورة رسمية، خاصة فى ظل امتلاك أبناء ميت عقبة 7 لاعبين أجانب بين صفوف الفريق.





وأوضح معز المستيرى، رئيس فرع كرة القدم فى الصفاقسى التونسي، أن الزمالك قدم عرضا مغريا للتعاقد مع مدافع الفريق حمزة المثلوثي خلال الصيف الحالي، مشيرا إلى أن المحادثات أصبحت متقدمة بين الجانبين، وأكد مستيرى خلال تصريحات عبر قناة IFM التونسية أن بنسبة كبيرة اللاعب سينتقل للزمالك، حيث لا يتبقى سوى التوقيع الرسمي، لافتا إلى أنه فى حالة التوقيع رسميا مع الزمالك سيكمل مع الصفاقسى الموسم الجاري، قبل أن ينتقل فى الموسم الجديد للقلعة البيضاء، وأشار أيضا إلى أن مسألة استمرار اللاعب فى المباريات المتبقية من الدورى التونسى والكأس، مرهونة بمستقبل الدورى المصرى فإذا استكمل الدورى المصرى سيستمر حمزة المثلوي مع الصفاقسى لنهاية الموسم، أما إذا ألغيت المسابقة فى مصر، فوقتها سيكون هناك أمر جديد".





وأشار "مستيرى"، إلى أن الصفاقسى بالفعل بدأ فى مفاوضات لاعبا جديدا وهو ماهخر الحناشى لاعب النجم الساحلي، تحسبا لرحيل حمزة المثلوثي الذى بات قريبا من القلعة البيضاء وكانت بوابة "تونس الرقمية"، كشفت إن الترجى يريد الاستفادة من انتهاء عقد حمزة المثلوثي مع النادى الصفاقسى من أجل التعاقد معه فى الصيف المقبل فى صفقة انتقال حر.





وقالت البوابة التونسية، إن حمزة المثلوثي قام بتحديد مطالبه للموافقة على الانتقال للترجى، ويسعى ممثل "باب سويقة" لتدعيم مركز الظهير الأيمن فى الصيف المقبل تحسبًا لرحيل أحد من الثنائى سواء سامح الدربالى أو إيهاب المباركى، الأمر الذى جعل إدارة نادى الترجى تفاوض أكثر من لاعب سواء حمزة المثلوثي أو الدولى الجزائرى حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة، وخاض حمزة المثلوثي مع الصفاقسى هذا الموسم 14 مباراة بالدورى التونسي، سجل خلالها هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة.