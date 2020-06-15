إنتر يغلق الباب أمام نجم برشلونة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:13 م
فيدال
فيدال
أحمد عبد الحفيظ
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن حسم مصير التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة من الانتقال إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

إنتر يغلق الباب أمام نجم برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الإثنين: "كونتي لا يزال عازمًا على تقوية فريقه بالتشيلي الذي كان قد ضغط على ذلك بشدة في يناير الماضي لكنه واجه عقبة كبيرة داخل برشلونة".

وتابعت: "الرئيس التنفيذي للإنتر ماروتا يرى أنه من غير المثمر الاستثمار في لاعب يبلغ من العمر 33 عامًا و سيكون مجاني في عام 2021".

وكان فيدال سجل هدفا رائعا في فوز فريقه برشلونة على ريال مايوركا بأربعة أهداف نظيفة أول أمس في الجولة 28 من الليجا. 

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