تراجع حاد في مستهل التعاملات بالبورصة الأمريكية مع مخاوف من الموجة الثانية لـ "كورونا"





اصيبت البورصة الأمريكية بتراجع حاد في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، مع مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وجاء أداء "وول ستريت" بفعل خسائر قطاع الطيران حيث تراجعت أسهم كلاً من "يونايتد إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز" بنسبة 7.9 و7.6 بالمائة على التوالي.





وفي الوقت نفس ، حذر "أندرو كومو" سكان ولاية نيويورك من إحداث موجة ثانية من الوباء العالمي الذي أصاب قرب 3 ملايين مواطن أمريكي، مشير إلى أن الولاية تلقت 25 ألف شكوى بشأن الشركات التي لا تلتزم بقواعد تنظيم إعادة الفتح التدريجي، مهدداً بسحب تراخيص الحانات والمطاعم.





وجاءت خسائر "وول ستريت" اليوم لتظهر استمرار هبوط الأسهم الأمريكية بعد أن سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس/آذار الماضي خلال الأسبوع المنقضي.





وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 3 بالمائة مسجلاً 24854.8 نقطة، وهو ما يعادل فقدان 750.7 نقطة.





كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.5 بالمائة ليسجل مستوى 2966 نقطة، في حين شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 2 بالمائة ليسجل 9404.2 نقطة.





وفي خلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 97.16.