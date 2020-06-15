بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أبدى مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، الموافقة على رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورحب الكرواتي أنتي تشايتش المدير الفني للفريق السماوي، برحيل الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق، مع بداية الموسم الجديد.

وجاء ترحيب تشايتش، برحيل اللاعب في ظل عدم الاعتماد عليه ضمن خطته الفنية، سواء بالموسم الجاري، أو بالموسم المقبل.

وفتح بيراميدز، خطوط اتصال مع عدد من الأندية السعودية لتسويق اللاعب ورحيله، في ظل صعوبة تسويقه بالدوري المصري، نظرًا لراتبه الضخم الذي يتقاضاه مع الفريق.


ويأتي قرار النادي، بالرغم من تصريحات اللاعب السابقة لموقع "FootballMadein الغاني"، والذي أكد أنه مستمر مع نادي بيراميدز، بالموسم الجديد ولا يفكر بالرحيل في الوقت الحالي.

وتابع: "الأنباء التي تتردد غير صحيحة، لا أريد الرحيل عن بيراميدز، يتبقي في عقدي موسمين، أرغب في البقاء وتحقيق لقب الكونفدرالية".

وكان بيراميدز سبورت، أعلن عن التعاقد مع جون أنطوي، قادمًا من صفوف مصر المقاصة بعقد يمتد لثلاث مواسم وينتهي في عام 2022.

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